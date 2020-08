Elezioni: Pays d'Aoste Souverain-Pas raccoglie le firme in tutti i 74 Comuni valdostani

"Vogliamo dare un segnale non solo politico ma di disponibilità verso la comunità valdostana". Così Philippe Milleret, cantautore valdostano leader e cofondatore del Movimento regionalista e indipendentista Pays d'Aoste Souverain-Pas conferma di aver avviato in tutti i 74 comuni valdostani la raccolta di firme necessaria per poter partecipare alle elezioni regionali del prossimo 20 settembre.

L'obiettivo di Pays d'Aoste Souverain, spiega Luis De Jyaryot, anch'egli cantautore e cofondatore di Pas - "è di dar voce a tutto quello che gli altri considerano periferia di Aosta, dove, se necessario, si raccolgono le firme in un giorno di mercato con un banchetto. La scelta dei 74 comuni è perchè crediamo che i valdostani, volterrianamente, vorranno darci la possibilità di essere misurati dall'elettorato, indipendentemente da come la pensano e da come voteranno".

Per De Jyaryot "un solo piccolo ostacolo è rappresentato dal fatto che la maggior parte dei Municipi è chiusa al pubblico e che spesso occorre telefonare dall'ingresso per entrare. Chiediamo anche ai sindaci di dare il buon esempio, firmando, indipendentemente da come la pensano, la presentazione di Pays d'Aoste Souverain".