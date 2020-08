A settembre suona anche la campanella della scuola di formazione Confcommercio Vda

DA SETTEMBRE SI TORNA TUTTI A SCUOLA!

La scuola Confcommercio VDA riapre i battenti a SETTEMBRE.

Formazione OBBLGATORIA gratuita per Legale Rappresentante con funzione di datore di Lavoro Associato

La formazione delle proprie risorse, per un’azienda, è uno dei migliori investimenti possibili. L’apprendimento continuo è decisivo per la performance, la motivazione, l’entusiasmo e l’impegno dei propri collaboratori.

L’importanza della formazione continua è innegabile quando si parla del piano individuale. In un mondo frenetico, sempre in movimento, proiettato verso il cambiamento, essere il più possibile aggiornati e “sempre sul pezzo” va ad aggiungere un valore di tutto rispetto a quello che si mette sul piatto durante un colloquio di lavoro. Non è vero, come spesso si crede, che da bambini si impara più velocemente. Questa capacità appartiene anche agli adulti, l’essere umano è programmato per imparare.