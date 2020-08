Nuits de culture au Théâtre romain et dans châteaux

L'initiative Nuits de culture se poursuit: tous les lundis jusqu'au 31 août de 21h à 23h, sont au programme des visites guidées du Théâtre romain au tarif réduit de 5 euros. Les mercredis soirs jusqu'au 26 août, sont prévues des visites animées aux châteaux Savoia le 12 août, de Fénis le 19 août et de Sarre le 26 août.

Les Nuits de Culture sont nées avec l'intention de créer des occasions spéciales pour visiter et découvrir le Théâtre Romain d'Aoste et les châteaux valdôtains sous leurs aspects moins connus. Grâce à une dimension plus intime, les visites thématiques des Nuits de Culture dévoileront le charme des architectures grandioses et des fresques raffinées.

Après le coucher du soleil, les visiteurs entreront, invités spéciaux, dans des lieux capables de les faire voyager sur le fil de l'imagination, suspendus entre rêve et réalité. Les Nuits de Culture sont conçues par la Surintendance des Biens Culturels et des Activités de la Région Autonome Vallée d'Aoste. Réservations requises en appelant au 348 3976575 de 9h à 12h et de 14h à 16h du lundi au vendredi.