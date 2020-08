Termine presentazione domande ammissione esame iscrizione Ruolo conducenti veicoli autoservizi pubblici non di linea

’Assessorato delle Finanze, Attività produttive e Artigianato informa che l’esame per l’iscrizione al Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della Valle d’Aosta si svolgerà il giorno 10 settembre 2020 alle ore 14,30 presso la sala Consiglio della Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni, in Regione Borgnalle, 12 in Aosta.

Il termine per la presentazione delle domande inerenti l’ammissione all’esame, da redigersi su appositi moduli scaricabili dal sito www.ao.camcom.it/ruolo-<wbr></wbr>conducenti.aspx o reperibili presso l’Ufficio Albi e Ruoli della Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni – Regione Borgnalle, 12 – aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, è fissato per il giorno 3 settembre 2020 ore 12,30.