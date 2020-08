Il mascara a lunga tenuta, la scelta ideale per valorizzare lo sguardo

Un make up adeguato aiuta a correggere le imperfezioni, mettendo in risalto le potenzialità delle labbra, dell’incarnato, dell’ovale e dei lineamenti del viso ma soprattutto degli occhi che, da sempre, giocano un ruolo fondamentale.

Uno sguardo magnetico è in grado di incantare e talvolta vale di più di tante parole, soprattutto nel gioco della seduzione, arte in cui ogni donna desidera primeggiare.

Un gioco di sguardi fra colori e forme

Un trucco adeguato consente di migliorare la forma degli occhi, mascherando i difetti. Disponendo delle giuste tecniche, e dei prodotti adeguati, garantirsi uno sguardo intenso, sofisticato e fresco, non è per nulla complesso.

A fare la differenza è sicuramente la tecnica, che si può apprendere senza troppa fatica, ma soprattutto l’utilizzo di eyeliner, matite, ombretti, disponibili in numerose nuance, e del mascara giusto per garantire un risultato ad effetto.

Il trucco migliora la forma degli occhi, a fronte di proporzioni poco gradevoli, rotondità eccessive, e profili tendenti verso il basso.

Il mascara allungaciglia garantisce volume e non può mancare nel make up quotidiano di ogni donna. Per scegliere la proposta migliore può essere utile farsi consigliare dagli esperti di settore, che vi sapranno suggerire i migliori mascara a lunga tenuta , i mascara per occhi sensibili, i colori e tutte le raccomandazioni per un utilizzo adeguato.

I mascara a lunga tenuta: le soluzioni migliori proposte dal mercato

La proposta waterproof è un’ottima scelta, una delle migliori fra i mascara a lunga tenuta, soprattutto durante il periodo estivo.

Di fatto non esiste la soluzione migliore in assoluto ma, valutando le proposte offerte dal mercato, si può scegliere quella che meglio di altre si avvicina all’idea individuale di perfezione, un acquisto da chiudersi non prima di aver controllato gli ingredienti con cui è stato realizzato il prodotto, accertandosi che siano stati utilizzati elementi naturali.

Per un volume intenso all’istante niente è meglio di Lash Paradise, che si applica con semplicità e delicatezza. Con X- FIBER, il mascara a doppio gesto, facile ottenere un bellissimo effetto ciglia finte, grazie a ciglia volumizzate e perfettamente allungate.

A lunga durata anche Mega Volume Collagene Mascara 24 h, soluzione volumizzante dotata di maxi applicatore in setole.

Un risultato garantito per 24 ore anche quello di Unlimited, mascara allungante dotato di scovolino pieghevole.

Impeccabile anche nel periodo estivo, con una formula esclusiva che resiste a sudore, umidità e acqua, scopriamo il mascara Bambi Eye, per regalarsi occhi stupendi e profondi, intensi e delimitati da ciglia lunghe e magnetiche.

Grazie alla formula arricchita da preziosi oli nutrienti proposta da Paradise Extatic le ciglia restano morbide a lungo, mantenendo intatto l’effetto allungante e corposo, facile da rimuovere con una detersione delicata.