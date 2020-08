Ad Entreves le esequie del giovane alpinista Matteo Pasquetto

Amava il Monte Bianco più di qualunque altra montagna e sarà sepolto ai suoi piedi Matteo Pasquetto, 25 anni, di Varese, forte alpinista e aspirante guida alpina morto venerdì scorso per i traumi riportati da una caduta lungo il ghiacciaio sul Reposoir, a 3450 metri di quota, via normale alle Grandes Jorasses, nel massiccio del Monte Bianco.

Le esequie di Pasquetto saranno celebrate domani martedì 11 agosto alle ore 10 ad Entreves. Era un alpinista considerato tecnicamente molto bravo, soprattutto nell'arrampica su roccia, disciplina cui aveva dedicato il libro 'Monte Bianco. Tutte le vie su roccia', pubblicato solo un mese fa. "Adoro scalare su roccia, adoro scalare su ghiaccio - aveva scritto sul proprio profilo internet dell'associazione di guide Oltre la verticale di cui faceva parte - amo lo sci, ma soprattutto amo l'avventura e l'esplorazione in posti nuovi: sono dannatamente curioso e adoro guardare quello che si vede da dietro la vetta che ho appena scalato".

Il 24 luglio scorso, il suo ultimo appassionato post, nel raccontare un esame per poter accedere alla professione di guida alpina. "Il terzo e ultimo giorno di questo esame, spinti dalla curiosità, siamo andati a dare un'occhiata a 'le medaglie di Mattley'", ha scritto Pasquetto, "ci aspettavamo qualcosa di più tranquillo, la via si è rivelata estremamente bella ma anche decisamente impegnativa...". Poi aveva ringraziato istruttori e compagni di corso, pronto a lanciarsi successivamente nella scalata di venerdì scorso che, per quella che le guide alpine definiscono "imprevisti che in montagna non si possono calcolare", lo ha trascinato via senza lasciargli scampo.