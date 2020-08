Elezioni: Aosta, Luca Girasole si ricandida per il Comune con Stella Alpina

Come avvenuto nel 2010 e nel 2015, mi candiderò come indipendente alle elezioni comunali del 20 settembre per il rinnovo del Consiglio comunale di Aosta, sempre nella lista di Stella Alpina".

Lo annuncia Luca Girasole, assessore alle Politiche sociali al Comune del capoluogo regionale, sottolineando che "qualche mese fa avevo pensato di terminare qui la mia esperienza come amministratore perché, come molti colleghi, mi ero sentito mortificato da questo assurdo concetto della 'discontinuità' dopo aver dato tutto me stesso, soprattutto in questi ultimi due anni vissuti come assessore alle Politiche Sociali della città".

I vertici di Stella Alpina a luglio avevano chiesto a Girasole di valutare la candidatura alle elezioni regionali "e ci ho pensato per davvero e a lungo - spiega oggi l'esponente politico aostano dell'edelweiss - per una questione di orgoglio. Ma sentivo che non era ciò che volevo. Da mesi nella mia testa c'era solo il desiderio di poter continuare il percorso di questi anni che è stato davvero ricco di soddisfazioni e di grandi traguardi raggiunti! Per farlo però dovevo necessariamente mettere da parte il mio orgoglio e l'ho fatto. Torno a correre per Aosta".