Aosta: Da Telcha il progetto per una più perfomante e 'sicura' illuminazione pubblica

La Giunta comunale di Aosta ha acquisito la relazione dello Studio di consulenza amministrativa 'Cavaggioni' in merito alle due proposte di Finanza di progetto per l’efficientamento e la gestione degli impianti di illuminazione pubblica inoltrate al Comune dalle società Telcha e A2A Illuminazione pubblica. Gli esiti della relazione danno valutazione positiva alla fattibilità della proposta presentata da Telcha.



"La proposta concernente la progettazione esecutiva, la riqualificazione, il finanziamento, la perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria e la fornitura di energia elettrica - si legge in una nota dell'Amministrazione comunale - è stata giudicata maggiormente rispondente all’interesse pubblico in quanto garantisce una maggiore sicurezza e affidabilità dell’impianto di illuminazione a vantaggio dell’intera cittadinanza, prevedendo il progetto maggiori interventi di messa in sicurezza e di adeguamento normativo degli impianti, anche attraverso la posa di 70 mila metri di linee elettriche di alimentazione degli impianti e lo spromiscuamento degli stessi rispetto alle linee e agli impianti di distribuzione di energia elettrica".



Con la stessa presa d'atto la Giunta ha anche dato mandato all’Area T1 'Pianificazione territoriale' di approfondire e verificare la proposta giunta da Telcha sotto l’aspetto tecnico, legale e finanziario al fine di valutare l’opportunità di integrare o modificare il progetto per la successiva approvazione.