En Vallée 15 nouveaux sites en Abonnement musées

Quinze lieux d'intérêt de la Vallée d'Aoste font désormais partie de Abonnement Musée, la carte ''All you can visit'' qui donne libre accès à l'offre culturelle de toute une région, 365 jours par an. Une initiative unique, avec plus de 200 réalités, dont des musées, des résidences royales, des châteaux, des jardins et des forteresses répartis sur tout le territoire au profit des abonnés.



Ont été ajoutés, entre autres: le château d'Introd, avec sa forme polygonale presque arrondie qui le distingue des autres châteaux valdôtains, le jardin botanique alpin Paradisia, avec ses mille plantes et fleurs des Alpes et des Apennins, ainsi que quelques exemples de la flore de montagne du monde entier, la structure d'exposition Alpinart à Cogne, créée grâce à une habile rénovation du village des mineurs, le Mav - Musée de l'artisanat de tradition valdôtain, qui raconte l'histoire millénaire des artisans qui ont créé les plus d'un millier d'objets exposés, y compris des artefacts et des sculptures. Pour plus de 160 000 abonnés, le choix est donc de plus en plus varié.