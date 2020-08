Ateliers scientifiques à caserne Espace Mont-Blanc

Cette année, la synergie entre le Fonds Italien pour l'Environnement et la Fondation montagne sûre se concrétise avec deux ateliers scientifiques à la Caserne Espace Mont-Blanc au Col de La Seigne Val Veny de Courmayeur. Le premier s'est tenu vendredi 7 août, dédié à la médecine de montagne, coordonné par le medecin Guido Giardini, président de la Fondation, neurologue et membre de la Société italienne de médecine de montagne, expert des maladies de haute altitude et de la médecine de montagne.

Le prochain rendez-vous est prévu le mardi 18 août prochain, dédié à la glaciologie, avec les techniciens glaciologues de la Fondation montagne sûre. Ce sera l'occasion de réfléchir aux effets du changement climatique sur les glaciers et sur les hautes altitudes en général. Les ateliers commencent à 11h; durée environ 1 heure, suivi d'un échange libre entre participants et techniciens; pour participer, une réservation téléphonique est requise au 335 5994391.