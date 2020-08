Con 'Etoiles et Musique' quattro serate dedicate alle stelle cadenti

Quattro serate speciali dedicate alle stelle cadenti d'agosto: ad organizzarle, dal 10 al 13 agosto, è la Fondazione Clément Fillietroz-onlus, che gestisce l'Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d'Aosta e il Planetario di Lignan (Saint-Barthelemy-Nus). "Cullati da un dolce sottofondo musicale - è spiegato nella presentazione - compiremo insieme un affascinante viaggio alla scoperta del cielo d'estate, pronti a lasciarci sorprendere dal repentino passaggio di una stella cadente, cioè una meteora come la chiamano gli astronomi".

Per ciascuna serata sono proposti due turni di visita, alle 21.30 e 23.30. Ogni turno, della durata di un'ora, prevede l'osservazione guidata del cielo a occhio nudo e con speciali puntatori laser i ricercatori e i divulgatori illustreranno le costellazioni e gli astri più importanti visibili in queste notti estive, spiegando anche la natura dello sciame delle Perseidi, cioè le meteore popolarmente note come "le lacrime di San Lorenzo". Per partecipare è necessaria la prenotazione (costo 10 euro a persona).