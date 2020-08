TTG Travel Experience 2020: pubblicato avviso per partecipazione alla collettiva Valle d’Aosta

TTG Travel Experience è la manifestazione italiana di riferimento totalmente B2B che permette di incontrare le più qualificate aziende che intermediano il prodotto turistico nazionale e internazionale, un unico marketplace per favorire il business e le opportunità di networking tra chi realizza il prodotto e chi lo distribuisce in Italia e all’estero.

Richiama in tre giorni circa 2.900 espositori provenienti da tutto il mondo e 76.000 operatori professionali: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive... Per supportare la presenza delle realtà turistiche valdostane all’iniziativa sarà allestita un’area collettiva Valle d’Aosta che prevede uno spazio promozionale istituzionale e una zona contrattazione che potrà ospitare fino a un massimo di 12 postazioni lavoro per gli incontri B2B.

Al fine di individuare i soggetti interessati a partecipare all’iniziativa la Chambre ha pubblicato un avviso i cui dettagli sono disponibili sul sito internet della Camera di Commercio all’indirizzo: www.ao.camcom.it/ttg-2020.aspx Le richieste di partecipazione potranno essere presentate dalle ore 8.00 di mercoledì 12 agosto fino alle ore 24.00 di giovedì 20 agosto 2020.