Bizzotto e Statti, 'Presidente Aps Aosta rispetti Uil e UilTucs invece di denigrare sindacato'

"Il presidente dell'Azienda pubblici servizi-Aps di Aosta, Antonio Carlo Franco, è diffidato dal mantenere nell'esercizio del suo ruolo un contegno superficiale e sminuente nei confronti dei delegati e rappresentanti sindacali della Uil e della UilTucs".

E' questa in sintesi la diffida inviata ai vertici dell'Aps aostana da Ramira Bizzotto e Raffaele Statti, rispettivamente segretario regionale della Uil VdA e segretario regionale UilTucs VdA.

I rappresentanti sindacali evidenziano che durante un'audizione in videoconferenza con la Quarta commissione consiliare del Comune di aosta, a seguito degli interventi di Uil e UilTucs, "il signor Franco si permetteva di qualificare 'di scarso rilievo' quanto sostenuto dall'Organizzazione sindacale che ha titolarità nella contrattazione, e ciò in quanto proveniente da una sola parte sociale a suo dire poco rappresentativa all'interno dell'Aps di Aosta, aggiungendo inoltre che eravamo in campagna elettorale".

Per Bizzotto e Statti "tale contegno, così come i toni e i modi adottati dal presidente Aps Franco, non sono accettabili e soprattutto confermano la non conoscenza da parte del medesimo, sia del sistema delle relazioni sindacali sia del ruolo conseguente al conferimento dell'incarico di Presidente di Aps".

E ancora: "Nello svolgimento del proprio incarico il Presidente dell'Azienda non può dimenticare che sta rappresentando un Ente locale, il più grande Comune valdostano (...) La Uil e la UilTucs rappresentano un' Organizzazione Sindacale Confederale Nazionale seria che, in quanto tale, pone in essere la propria azione presso le istituzioni e non solo, con l'attenzione, lo studio, la dedizione e la serietà che le sono propri: e questo, indipendentemente dal numero degli aderenti all'interno dei luoghi di lavoro. Tale condotta rappresenta non solo il buon costume tipico della Uil e della UilTucs ma integra anche l'esercizio del Diritto che con la seguente diffida si intende rivendicare a gran voce e con fierezza".

"Se con il suo deplorevole intervento - conclude la diffida - il Presidente di Aps intendeva in qualche modo muovere delle critiche alle affermazioni dei delegati sindacali, doveva farlo argomentando i propri assunti e non limitandosi alla semplice denigrazione della parte sociale". Uil e UilTucs esortano il Presidente Franco "al rispetto del suo ruolo e si riservano inoltre di agire nelle sedi competenti per la tutela dell'organizzazione sindacale che rappresentano, anche in relazione alla violazione sulle norme della privacy nel divulgare dati riservati e nel trattamento di essi secondo finalità improprie".