Courmayeur: Il ghiacciaio Planpincieux allenta l’assedio

A seguito delle risultanze della scheda di allertamento relativa al Ghiacciaio Planpincieux emanata da Fondazione Montagna Sicura e dai tecnici della Regione, si evidenzia che i parametri sono tutti soddisfatti, e sulla base di tale fatto si ritiene possibile un allentamento progressivo delle misure gestionali adottate. Il parere dell’Area Tecnica e Ricerca Alta Montagna, Rischi e Ghiacciai di Fondazione Montagna sicura risulta tuttavia condizionato poiché, come evidenzia il report allegato alla scheda di allertamento evidenzia: “Attenzione: I parametri di allertamento sono tutti soddisfatti (Colore Verde). Sulla base di tale fatto si ritiene possibile un allentamento progressivo delle misure gestionali adottate. Sulla base delle evidenze morfologiche e di monitoraggio delle velocità superficiali non si evidenzia tuttavia al momento il frazionamento del dominio da 500.000 m3 in porzioni minori”.

Per tali motivi le misure adottate in ordinanza sindacale emanata dal Sindaco di Courmayeur nel corso del pomeriggio odierno, prevedono una mitigazione delle misure adottate fino ad oggi.

In particolare come risulta da Ordinanza allegata, permangono le misure restrittive relative all’evacuazione degli abitati in zona rossa e gialla e alla chiusura della strada comunale.

Rispetto invece all’apertura della strada alternativa della Montitta, con accesso a senso unico alternato, per la giornata odierna, questa sarà accessibile per il transito veicolare solo per coloro che sono presenti in Val Ferret e desiderano scendere e per coloro che hanno prenotazioni presso le strutture e attività ricettive dopo Fraz. Planpincieux.

Permane il divieto di transito per pedoni e bici sulla strada Montitta.