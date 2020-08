TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Sabato 8 agosto

ore 21,15, a Gressoney-La-Trinité, nella Chiesa parrocchiale, nell'ambito della quarantesima edizione dell'Estate musicale di Gressoney, rassegna di incontri internazionali di musica da camera, concerto dell'arpista Floraleda Sacchi su musiche di Hasselmans, Einaudi, Rodrigo, Piazzolla, Glass, Frahm.

Lunedì 10 agosto

ore 14,30 riunione della quinta Commissione "Servizi sociali" per trattare, in sede consultiva, le disposizioni attuative dell'articolo 11 della legge regionale n. 8/2020 relativamente alla proroga dell'attività dell'Unità socio-sanitaria di cure residenziali estensive presso la struttura residenziale nel comune di Perloz e all'istituzione di un'unica Direzione medico-sanitaria per le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private. Sempre in sede consultiva, saranno esaminati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 71 della legge regionale n. 8/2020 relativi ad interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale.

ore 22, a Ollomont, davanti alla Casa Alpina dei Padri Barnabiti in località Rey, nell'ambito della rassegna Combin en Musique, “Promenade tra le stelle nella notte di San Lorenzo”: la pianista Valentina Messa offre un viaggio onirico, in un excursus tra la musica del XIX e del XX secolo.

Martedì 11 agosto

ore 9, Conferenza dei Capigruppo.

ore 9.30, adunanza straordinaria e urgente del Consiglio regionale.

ore 21, a Courmayeur, nella Chiesa parrocchiale di San Pantaleone, nell'ambito di FONO, il festival organistico del Nord-Ovest, e del VI Festival international d'orgue des Alpes, concerto di Giulia Biagetti.

Mercoledì 12 agosto

ore 21.15, a Gressoney-Saint-Jean, nella Chiesa parrocchiale, nell'ambito della quarantesima edizione dell'Estate musicale di Gressoney, rassegna di incontri internazionali di musica da camera, "Suite cantabile" con il duo di Tullio Zorzet al violoncello ed Helga Pisapia al pianoforte, su musiche di Brahms, Ravel, Schumann, Martucci, Rachmaninov.

Giovedì 13 agosto

ore 18, a Valpelline, nel centro storico, nell'ambito della rassegna Combin en Musique, spettacolo “Oltre Swing” con Nunzio Barbieri alla chitarra e Francesco Barbieri al clarinetto, in una rilettura “più che swingata” di repertorio vario, spaziando dalla classica alla musica patriottistica italiana sino alla tradizione napoletana.

L’attività del Consiglio, gli appuntamenti culturali e gli impegni istituzionali possono variare durante il corso della settimana. Si consiglia di verificare “Il taccuino del Consiglio regionale” sul sito internet dell’Assemblea (www.consiglio. vda.it), costantemente aggiornato.