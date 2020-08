GIUNTA REGIONALE: IL COMUNICATO

La Giunta regionale della Valle d’Aosta si è riunita sotto la Presidenza di Renzo Testolin. Questi i principali provvedimenti adottati:

AFFARI EUROPEI, POLITICHE DEL LAVORO, INCLUSIONE SOCIALE E TRASPORTI

L’Esecutivo regionale ha approvato i criteri per la determinazione delle graduatorie delle domande di contributo ai sensi della legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 - Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio - e della legge regionale 29 marzo 2018, n. 6 - Interventi regionali a sostegno delle infrastrutture sportive nei complessi funiviari di interesse sovralocale e rifinanziamento della legge regionale 18 giugno 2004.

Il Governo regionale ha approvato le modalità per la concessione di contributi agli enti locali per la progettazione e la realizzazione di zone di sosta per le biciclette e di stazioni di ricarica per la micro mobilità elettrica. Allo scopo sono stati stanziati 700 mila euro.

L’Esecutivo ha approvato le modalità attuative per la temporanea gratuità sui mezzi di trasporto pubblico locale, sulla tratta ferroviaria Aosta-Torino, dal 1° giugno al 31 dicembre 2020 a favore degli utenti residenti in Valle d’Aosta. Allo scopo la spesa approvata è pari a 500 mila euro.

FINANZE, ATTIVITA PRODUTTIVE, ARTIGIANATO

Il Governo regionale ha approvato le disposizioni applicative per la concessione del bonus alle imprese per la ripresa delle attività previsto dall’articolo 50 della legge regionale 13 luglio 2020, numero 8.

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA E POLITICHE GIOVANILI

Il Governo regionale ha approvato il trasferimento alle Istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione di fondi per assicurare la ripresa dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza e per garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato rispetto alla situazione epidemiologica. I fondi saranno destinati all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti oltre ad ogni altra apparecchiatura necessaria in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a completamento del materiale che verrà fornito dalla Protezione civile. Il criterio per la determinazione degli importi da trasferire ad ogni Istituzione scolastica dipendente dalla Regione è il numero dei docenti in servizio presso ognuna delle stesse. L’importo stanziato per i trasferimenti in oggetto è pari a 425 mila euro.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Il Governo regionale ha approvato la concessione di contributi ai Comuni di Antey-Saint-Andre’, Challand- Saint-Anselme, Châtillon, Fontainemore, Hône, Issime, Pollein, Pontboset, Pont-Saint-Martin, Saint-Oyen, Valsavarenche per un totale 498 mila 954 euro. I contributi rientrano negli Interventi urgenti e indifferibili, che prevedono, sulla base delle indicazioni provenienti dai Comuni, la concessione di contributi in conto capitale, urgenti e indifferibili atti a mitigare potenziali situazioni di rischio per persone o beni o a mitigare il rischio residuo derivante dagli effetti di eventi idrogeologici.

L’Esecutivo regionale ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di mitigazione del rischio di caduta massi a monte della strada regionale n. 23, dal km. 12+600 al km. 12+700, in loc. Fenille in Comune di Valsavarenche. L’importo stanziato è pari a 879 mila 505 euro.Il Governo regionale ha approvato il progetto esecutivo relativo ad un primo lotto di lavori di protezione di parte del centro abitato in località Tache e di realizzazione delle opere paramassi nel Comune di Gressoney-La-Trinité per un importo complessivo dei lavori pari a 1 milione 166 mila 525 euro.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

La Giunta regionale ha approvato l’istruttoria pubblica finalizzata all'individuazione di un soggetto del Terzo settore disponibile alla co-progettazione e alla gestione in partnership di interventi e servizi di presa in carico, di reinserimento socio-lavorativo, di mediazione penale e di housing first in favore di soggetti in esecuzione penale, per il periodo 21.09.2020 / 20.03.2022.

L’avvio del progetto permetterà di strutturare processi e modalità di collaborazione con gli organi afferenti al Ministero di Giustizia operanti sul territorio regionale e con l’Istituto penitenziario ivi presente, con l’obiettivo di migliorare la governance territoriale nell’ambito specifico. Le misure previste, inoltre, permetteranno di fronteggiare in modo efficiente ed efficace l’emergenza epidemiologica in atto al fine di arginare il rischio di contagio negli istituti penitenziari.

TURISMO, SPORT, COMMERCIO, AGRICOLTURA E BENI CULTURALI

L’Esecutivo ha approvato il programma di identificazione del bestiame, per l’anno 2020, presentato dall’Association Régionale Eleveurs Valdôtains (AREV) per un ammontare di spesa di 300 mila euro.

La Giunta regionale ha approvato la concessione dei contributi a sostegno delle attività economiche previsti dagli articoli 57 comma 1, relativo ai contributi per fronteggiare l’emergenza COVID-19 nel settore agricolo e 58 relativo ai contributi a sostegno del commercio dei prodotti agroalimentari regionali di qualità per un importo di 4 milioni 600 mila euro.Gli aiuti possono essere concessi alle micro e piccole imprese in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

Il Governo regionale ha approvato la concessione di quattro mutui, con tasso agevolato nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.17 del Reg (Ue) n.651/2014, a favore di imprese turistico-ricettive e di imprese commerciali.