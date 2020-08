Et voilà le nouveau salon international de Passy

Passy accueille chaque année au mois d'août le salon international du livre de montagne. En remplacement de cet événement, une solution alternative est organisée en extérieur, au Jardin des cimes : des conférences du 7 au 9 août sont au calendrier dans un cadre idéal pour la littérature de montagne.



Le 7 août, le thème ''Les glaciers en question'' réunit des auteurs et des glaciologues. Le 8 août, Jean-Christophe Rufin, de l'Académie française, vient partager son expérience d'alpiniste, d'écrivain et de médecin. Et une table ronde est consacrée au thème: ''L'Himalaya, pourquoi?''. Le 9 août, une conférence aborde le thème ''Ciné sommets''.



''Les contraintes liées à la crise sanitaire sont l'occasion d'inventer une nouvelle formule pour présenter la littérature de montagne. De se recentrer sur les livres et leurs auteurs. Et de les mettre en valeur dans le cadre superbe du Jardin des cimes de Passy'', estime Michel Moriceau, président de l'association Montagne en pages, organisatrice de l'événement.