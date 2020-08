Le mandorle e lo sport

Sport e benessere sono due concetti che negli ultimi anni stanno prendendo molto piede nella cultura di massa e, soprattutto, si sta rafforzando la convinzione che i due concetti non possano essere scissi ma sia necessario che procedano di pari passo nelle nostre vite.

Non c’è sport senza alimentazione corretta - Che tu sia un appassionato di pilates, di spinning, un podista incallito che all’alba (o comunque nelle ore meno calde) è già in pantaloncini pronto a correre (o passeggiare) per diversi chilometri o che invece preferisca sollevare pesi sempre più importanti sdraiato su una panca, ormai saprai benissimo che i maggiori benefici al tuo fisico, sia da un punto di vista estetico che da quello del benessere, sono determinati non solo dall’allenamento fine a se stesso, quanto dalla corretta alimentazione che ci consente di ottimizzare gli sforzi e tradurli in muscoli e definizione.

La frutta secca nell’alimentazione - All’interno della dieta di un vero sportivo (e in realtà di chiunque) è necessario che siano presenti in modo bilanciato tutti i principi nutritivi essenziali nelle giuste proporzioni: dai carboidrati alle proteine, dalle fibre fino ai grassi, che non possono essere esclusi perché necessari, almeno quelli ritenuti “buoni”.

Ogni dieta deve essere valutata con attenzione e disegnata perfettamente sulla base delle nostre caratteristiche e delle necessità del nostro fisico rispetto allo stile di vita, all’età, alla genetica. In ogni piano alimentare non può mancare la frutta secca, tutta ricca di una enorme quantità di elementi positivi per il nostro benessere corporeo.