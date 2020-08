Courmayeur: Prosegue iter commissariamento comune

In una seduta straordinaria, la Giunta regionale ha approvatogiovedì 5 agosto, la deliberazione con la quale richiede al Consiglio regionale di esprimere il parere sullo scioglimento del Consiglio comunale di Courmayeur, come previsto dallo Statuto speciale della Valle d'Aosta (art. 43 - comma 2), e dell’articolo 70 (comma 1) della legge regionale sul Sistema delle autonomie locali, la 54 del 1998.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito delle dimissioni di otto dei tredici consiglieri comunali di Courmayeur, mercoledì 29 luglio. Fatto questo che, come stabilito dalle normativa regionale e dallo Statuto, prevede l’avvio della procedura di scioglimento del Consiglio comunale.Come riportato nell’atto, l’acquisizione del parere del Consiglio regionale ha carattere di improrogabilità ed urgenza, in relazione al fatto che successivamente alla cessazione dalla carica, per dimissioni contestuali, della maggioranza dei consiglieri comunali non è più assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del Comune di Courmayeur.

A seguito del parere del Consiglio regionale, sarà nuovamente compito della Giunta regionale deliberare lo scioglimento del Consiglio comunale e, successivamente, del Presidente della Regione, nell’esercizio delle sue funzioni prefettizie, nominare con decreto un Commissario straordinario.