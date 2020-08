FINO AL 9 SETTEMBRE ISCRIZIONI AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO

Gli utenti interessati dovranno recarsi allo sportello Amico in Comune solo previaprenotazione telefonica da effettuarsi chiamando il numero 0165-300.330, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

I minori che hanno frequentato il servizio di refezione nell’anno scolastico 2019/2020 verranno automaticamente iscritti per l’anno scolastico 2020/2021. Le famiglie in regolacon i pagamenti riceveranno, pertanto, il bollettino per il versamento della quota fissa annuale.

Il mancato pagamento verrà considerato come rinuncia al servizio.

L’iscrizione è invece obbligatoria per tutti coloro che intendono usufruire dellarefezione per la prima volta o che non risultavano iscritti nell’anno scolastico 2019/2020.

I dettagli relativi alle modalità di iscrizione sono illustrati nella nota informativa pubblicata sul sito dell’amicoinComune, sezione “cittadini”, scheda n. 23 “refezione scolastica” (linkdiretto http://www.amicoincomune.it/web/index.php/ita/scheda/23/cittadini

).Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione ai numeri0165-300.564/340/440.