Aosta: Centoz-Marcoz lasciano in eredità uno street food con dehors e baracca ricovero

C’è da chiedersi come si conciliano le norme igienico-sanitarie previste per i locali fissi e per gli affittacamere con il punto ristoro, che nessuno sa se è autorizzato, e il container adibito ad abitazione sotto il viadotto della tangenziale di Aosta Est-Sarre a sud del parcheggio della Gros Cidac e adiacente a via Carlo Alberto Dalla Chiesa.

La baracca occupata

Da tempo staziona un furgoncino un po’ dimesso, le cui insegne invitano a gustare crepes, panini e bibite; un cartello a bordo strada con su scritto il 'Menu del giorno' con primi e secondi piatti e, poco più distante, un vasto e raffazzonato dehors che verosimilmente è stato allestito dalla stessa persona che ha piazzato il menu. Pare che i titolari dell'improvvisata attività di 'ristorazione - street food' arrivino a ore diverse a bordo di un secondo furgone molto ben attrezzato con una cucina in grado di preparare veri e propri piatti.

La domanda che si sono posti in molti è più che legittima: ma se per poter aprire un ristorante occorrono licenze, autorizzazioni, nulla osta e quant'altro, come hanno fatto i titolari dello street food ad aprire la loro attività da un giorno all'altro, allestendo per giunta tanto di dehors?

L'Amministrazione comunale di Aosta e la Polizia locale avranno svolto gli accertamenti necessari? L'area prescelta per l'allestimento dell'attività commerciale, di per sé desta più di una perplessità: è a ridosso della riva sinistra della Dora Baltea una zona in stato di semi degrado e dove qualcuno, secondo diverse segnalazioni, ha occupato abusivamente una baracca di cantiere facendone la propria abitazione di fortuna e lì vive in condizioni palesemente antigieniche e contrarie alle più elementari norme di sicurezza.

E' concreto il sospetto che in quest'area cittadina legalità e rispetto delle regole siano assenti, e che nessuno si sia preso la briga di controllare. I ristoratori e gli 'street fooder' aostani pagano fior di tasse, affitti e balzelli per poter mantenere la propria attività e guai a chi sgarra, anche e ancor più in tempo di Covid.

Aosta si meriterebbe biglietti da visita di ben altra qualità e invece... E invece che fine ha fatto il tanto declamato bando periferie al quale Centoz ha partecipato?

C’è da augurasi che i soldi non siano serviti per allestire il centro accoglienza ai margini di via Carlo Alberto Dalla Chiesa a sud de parcheggio della Cidac.

E’ probabile gli ambulanti possano aver violato le licenze di cui sono titolari, trasformando la loro attività in "commercio a posto fisso” e non solo per il tempo necessario per soddisfare le esigenze del cliente, come dice la normativa.