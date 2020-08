De retour la revue culturelle 'Incontri di Courmayeur'

Au coeur de l'été économistes, sociologues, journalistes, chercheurs, personnalitésdes institutions et de la société s'ouvrent au dialogue et à la discussion avec le public au pied du Mont-Blanc. Sont de retour à aout 'Incontri di Courmayeur' les rencontres organisées par la Fondation Courmayeur Mont-Blanc, présentées par Lodovico Passerin d'Entrèves, président du Comité Scientifique de la Fondation.



Rendez-vous avec des témoins capables de fournir des interprétations dans une réalité en évolution rapide. La Revue, promue depuis 1997, avec plus d'une centaine d'initiatives et une participation estimée à plus de 25.000 personnes, est une opportunité consolidée de connaissance et de débat sur les questions sociales, politiques et économiques les plus actuelles.



Les rendez-vous peuvent également être suivis en streaming en direct à partir du lien suivant https://www.youtube.com/CourmayeurMB. La Fondation Courmayeur Mont Blanc en 2020 a atteint ses trente ans d'activité.