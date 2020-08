In concorso i migliori formaggi valdostani di capra e di pecora

Il concorso era riservato agli operatori del settore caseario che trasformano latte proveniente dal proprio allevamento o da allevamenti siti nel territorio valdostano. Erano iscritte al concorso 12 aziende, sono stati valutati complessivamente 34 formaggi da quattro distinte giurie composte da membri della delegazione Onaf di Aosta e di Torino, Slow food Valle d’Aosta, Unione cuochi della Valle d’Aosta, ristoratori, giornalisti, e consumatori.

Il concorso prevede una ulteriore fase che si svolgerà domenica 23 agosto in piazza Arco d'Augusto ad Aosta, in occasione di un evento di promozione di prodotti artigianali ed agroalimentari organizzato dalla Regione, presso uno stand appositamente realizzato per la giuria popolare con inizio alle 10 sino alle ore 12,30 e dalle ore 17 alle ore 19. Sarà poi proclamato il formaggio più gradito del concorso; la premiazione dei concorrenti si svolgerà in autunno, a data ancora da destinarsi.