Con 'Rocco Schiavone' l'ex Maria Adelaide di Aosta diventa un ospedale

L'ex istituzione scolastica 'Maria Adelaide' di Aosta trasformata nell'ospedale regionale. Non è il sogno divenuto realtà di qualche architetto specializzato in opere pubbliche ma il 'potere' del troupe cinematografica della serie tv 'Rocco Schiavone', che ha allestito un set nel vecchio edificio scolastico e in questi giorni sta girando alcune scene della prossima stagione.

L'attore Marco Giallini che interpreta il commissario di polizia romano trasferito ad Aosta torna dunque sul set per i nuovi episodi della serie prodotta da Cross Productions e Rai Fiction, con il sostegno del Comune di Aosta e della Film Commission Vallée D'Aoste. Le nuove puntate, che andranno in onda su Rai2, sono tratte dai due ultimi romanzi gialli di Antonio Manzini, bestseller per Sellerio: i titoli, "Rien ne va plus" e "Ah, l'amore, l'amore".



La sceneggiatura è affidata allo stesso Manzini coadiuvato da Maurizio Careddu, mentre la regia è di Simone Spada.



"Covid o non Covid, abbiamo trovato il modo per ripartire in sicurezza e siamo già molto contenti delle immagini di Schiavone che ci arrivano da Aosta", ha affermato il produttore Rosario Rinaldo.