Aosta: Ancora auto abbandonate nelle vie del quartiere Cogne

L'autovettura nella foto è stata abbandonata settimane fa in via Chamonin nel quartiere Cogne di Aosta, ostruendo pure le manovre di spazzamento rifiuti dei mezzi della ditta Quendoz. "E non c'è solo quella - assicurano residenti della zona esasperati - di veicoli abbandonati ce ne sono almeno altri tre nel quartiere; qualcuno vuole intervenire, o dobbiamo provare a rimuoverle noi?". Tornano a lamentarsi, gli abitanti del popolo quartiere aostano per le troppe automobili che da mesi occupano stalli di sosta nei cortili e nelle vie.

Con tutta evidenza sono vetture lasciate dove si trovano dai loro proprietari, alcune prive di targa, che dovrebbero essere rimosse dal suolo pubblico con tanto di sanzione per i trasgressori che han fatto finta di 'dimenticarsene' fra le palazzine di edilizia residenziale pubblica. Arer, Aps e Comune sono al corrente della situazione, più volte segnalata dai residenti esasperati anche da quest' ultimo fenomeno di inciviltà, oltreché dalle onnipresenti problematiche di smaltimento dei rifiuti.

Per la rimozione da parte delle autorità vi sono però procedure da compiere e non è detto che siano uguali per tutte le vettura abbandonate. In caso di sussistenza di fermo amministrativo, ad esempio, potrebbe non essere così semplice portare la carcassa al demolitore.