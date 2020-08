VERRES E’… MUSICA E SHOPPING

Il Comune di Verrès in collaborazione con la Proloco e Confcommercio VdA presenterà la prima edizione di “Verrès è…musica e shopping sotto le stelle”, festival che inaugurerà Sabato 8 agosto 2020 a partire dalle ore 17:30 per le strade del Centro Storico.

L’evento ospiterà quattro noti progetti musicali cantautorali che si alterneranno in tre diverse postazioni per le strade del centro storico, dando il via ad una giornata che nasce con l’augurio di essere un momento di rilancio per tutta la cittadinanza visto il difficile contesto attuale.

Oltre alla musica ci sarà anche spazio per le esibizioni di danza degli allievi e degli istruttori di The Studio, Verrès.

L’evento si svolgerà nel periodo dei saldi; la giornata vedrà infatti la partecipazione di tutti i i commercianti del centro con il supporto della nostra Associazione.

In tale occasione, Confcommercio VdA metterà a disposizione dei buoni acquisto spendibili nei pubblici esercizi del paese agli acquirenti che faranno shopping nella giornata.

A breve sul nostro sito e sui social dell’Associazione il regolamento ed ulteriori dettagli legati al sorteggio.

Clicca qui per scoprire il programma dettagliato dell’evento