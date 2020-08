Aosta: Disagi inevitabili attorno al cantiere in piazza della Cattedrale

Proseguono spediti pur con qualche disagio segnalato dai residenti, i lavori di riqualificazione dell’area di piazza Giovanni XXIII, meglio conosciuta come piazza della Cattedrale. Il progetto prevede la nuova pavimentazione della piazza nonchè una tribuna angolare a sud della cattedrale; un tunnel di collegamento con il criptoportico da piazza Caveri, al cui ingresso sarà posizionata una biglietteria; la pavimentazione di via Forum e via Des Sales; nuove caditoie; una pensilina fotovoltaica per le biciclette con colonnina per la ricarica delle bici assistite; il posizionamento di un arredo urbano rimovibile durante le manifestazioni; un sistema di videosorveglianza integrato.

Inevitabili alcune modifiche ai servizi del quartiere; domani mercoledì 5 agosto il Punto tecnologico di raccolta dei rifiuti-Ptr di via Forum sarà spostato temporaneamente in via Carabel, all'incrocio con piazza Roncas dove resterà fino al termine dei lavori.

Sino a metà luglio in piazza della Cattedrale sostavano alcuni veicoli autorizzati che ovviamente hanno dovuto cercare altri stalli, perchè in piazza Giovanni XXIII e in via de Sales, nel tratto compreso tra le intersezioni con via Hôtel des Etats e via Croce di Città, sussistono il divieto di sosta e di transito per tutti i veicoli. I residenti evidenziano difficoltà a parcheggiare anche in zone adiacenti la piazza: "Da quando è stato aperto il cantiere non sappiamo dove lasciare le auto perchè la circolazione modificata ha 'alterato' l'andirivieni delle vetture nei pochi posteggi a disposizione in zona". L'unica risposta possibile dall'Amministrazione comunale è "occorre pazientare...".