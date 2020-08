Il Presidente della Regione al Quirinale per le celebrazioni del 50° anniversario delle Regioni a Statuto ordinario

Il Presidente della Regione, insieme ai rappresentanti di Campania, Liguria, Sardegna, Umbria, Basilicata e Trento, parteciperà alla tavola rotonda Il territorio: 20 facce della stessa Italia. Liberiamo il Paese: infrastrutture e trasporti. La lotta al dissesto idrogeologico e all’inquinamento. La protezione civile fuori dall’emergenza. Il valore dell’identità fra monumenti, paesaggi, luoghi della cultura e beni ambientali. Solidarietà e coesione delle Regioni in Europa, presieduta dal Presidente della Regione Liguria e Vicepresidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Successivamente, alle ore 12.15, il Presidente della Regione prenderà parte alla seduta straordinaria della Conferenza delle Regioni, durante la quale verranno esaminati gli esiti delle tavole rotonde e verrà approvato il documento da presentare al Presidente della Repubblica 1970-2020: le istituzioni regionali 50 anni dopo. Un patto rinnovato tra le Regioni: le proposte per l’Italia.

La giornata si concluderà alle ore 16.30, al Quirinale, con un incontro tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i Presidenti di Regione.

Il Presidente della Valle d’Aosta, in vista dell’evento, vuole sottolineare come i 50 anni delle Ordinarie rappresentino l’opportunità per rinnovare e ritrovare quel dibattito sul regionalismo e sulla valorizzazione delle autonomie locali, cominciato nel secondo dopoguerra dalle Regioni a statuto speciale, attraverso il quale si è voluto e si vuole dare voce alle peculiarità e alle specificità dei vari territori.

La cerimonia, come ormai di consueto per far fronte all’emergenza sanitaria, potrà essere seguita in diretta streaming sul sito www.quirinale.it.