“fai GALoppare la tua impresa!”, boom di domande per il bando dedicato allo sviluppo turistico

Creare o migliorare le attività legate allo sviluppo turistico o socio – economico del territorio, progettare nuovi servizi o attività ricreative legate alla natura, alle tradizioni e alla cultura locali e realizzare nuove strutture micro-ricettive. Questi gli obiettivi del bando del GAL Valle d’Aosta “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività non agricole” uscito il 21 febbraio scorso e scaduto in questi giorni.

L’iniziativa “fai GALoppare la tua impresa!”, ha riscosso notevole interesse, tant’è che sono ben 44 le proposte progettuali presentate in risposta al bando. L’occasione di un finanziamento a fondo perduto, pari al 50%, è stata colta sia da privati che da microimprese che si cimenteranno nell’ambito del turismo e della conseguente valorizzazione del territorio.

In particolare, il bando si presentava come un’interessante opportunità per i giovani e per le nuove imprese, con il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo. Opportunità che è stata pienamente colta. Il 70% delle domande sono state consegnate infatti da giovani sotto i 40 anni o da privati che avvieranno la propria attività in forma imprenditoriale in caso di ottenimento del contributo.

La dotazione finanziaria del bando, che ammonta a 1.400.000 €, provenienti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione autonoma Valle d’Aosta, non potrà soddisfare tutte le richieste di finanziamento presentate ma si pone comunque come un aiuto importante che potrà favorire, nel 2021, il settore turistico.

In seguito alla fase di istruttoria, la commissione di valutazione avvierà i lavori nel mese di ottobre. Le graduatorie dei progetti ammessi saranno pubblicate, presumibilmente, entro fine anno.

Si ricorda infine che l’ultimo bando della programmazione GAL 2014-2020 per “Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali” che prevede possibilità di finanziamento a fondo perduto pari al 70%, avrà scadenza mercoledì 7 ottobre 2020. Sono previsti contributi ad azioni di promozione, da realizzarsi nel 2021 e nel 2022, per rafforzare la visibilità ed incrementare l'informazione sui prodotti delle filiere corte e sui mercati locali, sulle caratteristiche tipiche e sui processi produttivi. Per illustrare le opportunità offerte dal bando e fornire informazioni agli interessati, il GAL ha attivato uno sportello informativo presso l’ufficio, su prenotazione telefonica.

Tutte le informazioni su sito del GAL: www.gal.vda.it