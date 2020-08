Il comitato del nuovo ospedale incontra le organizzazioni sindacali

"E’ stato un primo positivo confronto tra soggetti che hanno a cuore le sorti della sanità in Valle d’Aosta e di scambio di punti di vista spesso coincidenti partendo dal fatto che per arrivare ad un Ospedale Nuovo i tempo saranno relativamente lunghi". E' il commento dei promotori del Comitato per un nuovo ospedale.

"Il momento - aggiungono - è propizio per riparlare sia del futuro dell’offerta socio-sanitaria in Valle che per prepararci ad accedere ai fondi che il post-Covid ha previsto proprio a sostegno del comparto sanitario in Italia".

Il Comitato ha ora in calendario altri appuntamenti a partire da mercoledì 5 con il SAVT, venerdì 7 con il Sindacato Autonomo degli Infermieri NURSIND ed il 17 agosto con la CGIL. Nel progetto dei Promotori c’è anche un confronto con le categorie professionali. Il primo incontro è previsto con l’ordine degli Ingegneri il 18 agosto.