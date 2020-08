Recuperati illesi cinque escursionisti usciti da sentiero e dispersi sopra Cogne

Si sono avventurati nella boscaglia dopo aver abbandonato il sentiero segnalato, non riuscendo più a recuperare la via del rientro. Così alle circa di ieri sabato 1 agosto cinque escursionisti italiani hanno allertato i Vigili del fuoco, che poco dopo sono intervenuti nella Valnontey, sopra Cogne, muniti di autofurgone dell'unità di crisi locale, carro speleo-alpino-fluviale e un fuoristrada.

L'intervento di localizzazione e recupero dei cinque escursionisti, illesi ma infreddoliti e stremati, si è concluso sei ore dopo, verso le 4 di oggi; i dispersi non avevano con sè né bussola né gps ed evidentemente non disponevano di app di geolocalizzazione o non le sapevano utilizzare; inoltr non erano in grado di comunicare ai soccoritori dove realmente si trovassero.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Cogne e una guida del Soccorso alpino valdostano.