L'OROSCOPO NEL MESE DI AGOSTO

ARIETE 21 marzo – 20 aprile

DENARO E LAVORO. Non prestate troppa attenzione alle discussioni e procedete secondo i programmi. Periodo spumeggiante e vitale, siete sicuri di voi e ben decisi ad alzare il tiro. La precisione non significa pignoleria ma accuratezza, affidabilità e determinazione, qualità universalmente sempre ben apprezzate. Se ve la sentite osate pure...le premesse sono dalla vostra parte, il successo vi premierà.

AMORE E ARMONIA. Non vi interessa tanto l’apparenza ma piuttosto la sostanza, ma ricordatevi che il troppo orgoglio vi ostacola e non porta alcun vantaggio, anzi chiude le porte del vostro cuore, senza una reale, fondata, motivazione.

BENESSERE E SALUTE. Piccoli imprevisti e tanta fatica sono la causa del calo di energie, sarebbe meglio delegare il più possibile. Tenete alta la guardia, inventatevi nuovi spazi e adottate un’alimentazione iperproteica.

LEONE 23 luglio 23 agosto

DENARO E LAVORO. Vi sentite in stato di grazia, tutto quello che vi serve arriva naturalmente dalla vita e voi ne godete con gioioso abbandono. Potreste essere coinvolti in un progetto che in fondo vi attira, state attenti e ricordate che la possibilità che si concluda favorevolmente dipenderà molto da voi. Tirate fuori tutto l'impegno di cui siete capaci e fate ricorso alla vostra innata creatività.

AMORE E ARMONIA. Si risvegliano i sensi ma soltanto con la persona giusta. Una relazione profonda e fuori dai soliti canoni riuscirà a coinvolgervi davvero. Bando alle incertezze ed approfittate dell'occasione che vi si presenta.

BENESSERE E SALUTE. Anche nei brutti momenti bisogna imparare a ragionare a sangue freddo e, il “calore” degli affetti più cari, aiuta a superare gli inconvenienti che la vita ci pone dinanzi. Non rinunciate ai vostri spazi di distensione e relax.

SAGITTARIO 23 novembre – 21 dicembre.

DENARO E LAVORO. Finalmente un nuovo progetto od un evento inaspettato, porta i frutti sperati. Siete molto più intraprendenti e vivaci del solito, potreste appassionarvi a nuovi interessi che potrebbero risultare produttivi anche nel lavoro e in famiglia. Condividete il vostro operato con le persone che vi stanno più a cuore e concedetevi qualche svago per rilassarvi. Cercate di fidarvi con maggior convinzione di chi vi circonda e i risultati professionali agognati non tarderanno a sorridervi.

AMORE E ARMONIA. Siete romantici e bisognosi di affetto ma nel contempo desiderate anche libertà di scelte e di vita. Forse un fine settimana insieme con il partner, schiarirà le idee e vi donerà grande serenità e momenti di vera passione.

BENESSERE E SALUTE. Inquieti e contraddittori, vi disperdete in troppe direzioni. Niente vi accontenta e la fantasia vola in pindariche supposizioni che creano malumore in famiglia. Eppure non è un periodo agitato, anzi.

TORO 21 aprile – 20 maggio .

DENARO E LAVORO. Idee brillanti, socievolezza e simpatia sono le vostre doti e prerogative maggiormente apprezzate. Quando mancano le informazioni adeguate e gli altri non sanno “che pesci prendere”, nei momenti in cui le varie decisioni sembrano difficili da effettuarsi, voi siete in grado di farlo. Continuate su questa strada con tenacia e perseveranza.

AMORE E ARMONIA. I movimenti di alcuni corpi celesti, sponsorizzano piccoli e grandi magie. Bando a sospiri e rimpianti: lettere, telefonate, internet.....anche l'amore e la passione a distanza sono coinvolgenti.

BENESSERE E SALUTE. Vi sentite troppo pensierosi ed inattivi, qualche pensiero famigliare vi preoccupa. Non deprimetevi e tentate di diminuire l’emotività e l’ansia magari con qualche passeggiata all’aria fresca. Esercitatevi a fare lunghi respiri con il diaframma e apritevi a chi vi vuole bene, vedrete che angoscia e ansia passeranno. Utili tisane con l’erba di San Giovanni.

VERGINE 24 agosto – 22 settembre.

DENARO E LAVORO. Conteggi e bilanci quadrano per cui la situazione è sotto controllo inoltre, un'idea luminosa, imprime slancio alle entrate. Assecondate qualche richiesta proveniente dal nucleo famigliare o dai colleghi sul lavoro, anche se non necessaria, fa bene al morale e mantiene salda la vostra posizione. Opportunità per un acquisto immobiliare, una quota societaria o forse una gratificazione economica.

AMORE E ARMONIA. Siate molto riflessivi, una nuova storia non risolve niente anche se porta una gioia immediata. Nonostante sul vostro cielo si addensi qualche nube, presto si vedrà il sole… scintillare.

BENESSERE E SALUTE. Energie vitali scintillanti, mente lucida e coraggio che permette di “premere” sull’acceleratore. La vostra vitalità ed aurea positiva contagia le persone che vi stanno accanto spingendole a dare il massimo per stare al passo. Disco rosso alle proteine animali.

CAPRICORNO 22 dicembre – 20 gennaio.

DENARO E LAVORO. Nell’ambiente del lavoro qualcuno chiede troppo e alcuni colleghi fingono di assecondarlo, ma durerà poco. Questa persona, che ricopre un ruolo di responsabilità, sembra non cogliere i problemi concreti sollevati dai suoi fantasiosi progetti. La situazione genera polemiche continue e voi la pensate in maniera diametralmente opposta, non dateci troppo peso e tirate dritto per la vostra strada. Vi consola una bella entrata extra, forse il risarcimento di un sinistro o una vincita.

AMORE E ARMONIA. Opposizioni planetarie che portano conflitti e, forse, rotture. Non capite le ragioni del pessimo umore del partner e pretendete di avere un controllo razionale anche nelle questioni di cuore.

BENESSERE E SALUTE. Rammentate che quando siete rilassati e quindi maggiormente disponibili, piacete a tutti, le liti e le tensioni si allentano e subentra tanta voglia di andare avanti. Aiutatevi con la pappa reale, un rimedio naturale utile per rigenerarsi e fortificarsi.

GEMELLI 21 maggio – 21 giugno.

DENARO E LAVORO. Purtroppo questa volta la fortuna non è dalla vostra parte e dovrete necessariamente compiere scelte difficili e ci saranno gli inevitabili vincitori e perdenti. Ricordatevi che non importa chi siete né da dove venite o quanti soldi avete in tasca, voi siete padroni del vostro destino ed avete la vostra vita davanti a voi. Entrate non commisurate con gli sforzi, dovrete perseverare “stringendo i denti” per dimostrare al mondo che vi circonda di cosa siete realmente capaci e qual è il vostro vero valore.

AMORE E ARMONIA. Apprezzate maggiormente la serenità che vi si dona con amore e scendete a più miti consigli. E’ inutile continuare a guardarvi intorno, l’amore vero è già quello che avete a voi vicino.

BENESSERE E SALUTE. Fisiologica fase finanziaria di calo e voglia di libertà assoluta caratterizzano questo periodo. Desiderate nuove amicizie e progetti innovativi.

BILANCIA 23 settembre – 22 ottobre.

DENARO E LAVORO. Date un calcio alla solita routine per aprirvi a nuovi stimoli, anche nel lavoro. Lasciare la calma piatta e lo stallo attuale può essere difficile da fare, soprattutto in un momento d'incertezza, ma arrivano i rinforzi e, un'idea luminosa, vi assicura il successo. Trovate la giusta grinta per prendere nuovi contatti e proporre i vostri progetti lavorativi, create le basi per garantire il vostro futuro!

AMORE E ARMONIA. Avete una gran voglia d'infilarvi in un'affascinante complicazione....Fate molta attenzione perché rischiate di non poter più tornare indietro.

BENESSERE E SALUTE. Anche quando tutto va bene…a voi non basta mai. Un po’ di stanchezza che supererete con un’alimentazione adeguata e il giusto riposo. In questa maniera recupererete gradualmente le vostre energie e vi sentirete rinnovati, pronti per seguire le opportunità che arriveranno presto.

ACQUARIO 21 gennaio – 19 febbraio.

DENARO E LAVORO. Evitate passi falsi o affrettati nell'ansia di ridare slancio alle entrate, per ora è meglio pazientare. Meglio una decisa di austerity in attesa di tempi migliori. Se gli amici non lo capiscono non importa, chi tiene veramente a voi sa che deve supportarvi ed aiutarvi. Qualche insignificante ma fastidioso contrattempo che supererete senza conseguenze.

AMORE E ARMONIA. Incomprensioni familiari e disaccordi con i parenti potranno colorare di grigio la sfera affettiva, ma non per molto. A volte una parola decisa può offendere ma chiarisce tutto, per capirvi ascoltatevi come se non vi conosceste.

BENESSERE E SALUTE. La tensione vi rende irritabili e insofferenti, in questo momento la prudenza non è mai troppa. Le arrabbiature vi fanno spendere troppe energie. Prestate attenzione alla salute, praticate esercizio fisico per tenervi in forma.

CANCRO 22 giugno – 22 luglio .

DENARO E LAVORO. Per rendere al meglio avete bisogno di sentirvi in sintonia con chi vi sta intorno. Provate a riflettere, prima di prendere decisioni, che potrebbero turbare il delicato equilibrio che si è creato negli anni. La moderazione aiuta più dell'impulsività. Non adagiatevi sui risultati ottenuti impegnandovi a fondo potreste ottenere molto di più. Entrate in calo ed uscite in aumento ma non perdetevi d’animo presto le cose miglioreranno.

AMORE E ARMONIA. Separate la sfera sentimentale da quella familiare e domandatevi se per caso non siete voi la causa di una certa freddezza. L'amore ed i sentimenti ardono come la legna nel camino ma, se non sono costantemente rinvigoriti, lentamente si affievoliscono lasciando solo la brace... dei tempi passati.

BENESSERE E SALUTE. L’incertezza del presente non deve influenzare la speranza nel prossimo futuro. Consumate alimenti ricchi di ferro per controbilanciare lo stress e prestate particolare attenzione alla vostra salute.

SCORPIONE 23 ottobre – 22 novembre.

DENARO E LAVORO. La bilancia famigliare non quadra ma arriveranno tempi migliori. L'insoddisfazione è scomoda ma può anche essere fertile quando, come adesso, diventa uno stimolo per lavorare a nuovi progetti. Se l’attuale situazione di stallo si dovesse “sciogliere”, potreste avere la possibilità di realizzare alcuni progetti.

AMORE E ARMONIA. La passione è forte, sta a voi non guastarla con ambizioni effimere e forse…fuori luogo. Qualche piccolo contrasto può rappresentare l'occasione per movimentare il rapporto.

BENESSERE E SALUTE. Il lavoro vi limita, la routine vi soffoca ed i luoghi comuni vi esasperano e, come se non bastasse, alcuni pettegolezzi, nella cerchia delle vostre conoscenze rischiano di fare danni. La causa di tutto questo trambusto è da ricercarsi in un stellium planetario particolarmente forte che rischia di coinvolgere tutte le persone che vi circondano.

PESCI 20 febbraio – 20 marzo.

DENARO E LAVORO. Avete risorse personali o finanziarie più che adeguate per un promettente investimento ma prima dovrete ancora aspettare qualche tempo. La competenza e la volontà non vi mancano così come i contatti giusti. Inaspettate quanto piacevoli soprese: arretrati, assicurazioni, eredità o vincite al gioco arriveranno con il superamento dell’attuale congiuntura. Si prospettano profondi cambiamenti nella vostra vita che getteranno le basi per nuove possibilità future.

AMORE E ARMONIA. Il sentimento è un fuoco che vi scalda internamente e la passione che arde in voi, sembra non placarsi mai. Dedicatevi con maggior attenzione al partner.

BENESSERE E SALUTE. Le stelle lasciano presagire un sovraccarico d'impegni nel settore casa/famiglia. Se credete negli astri andate avanti con decisione e vivete per quello che volete ottenere, ci siete vicini anche se è una lotta continua.

http://www.astrologiadiplatone.com/il-blog/

https://www.facebook.com/astrologiadiplatone/