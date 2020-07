Verres. Musica e shopping 'sotto le stelle' sabato 8 agosto

C'è grande attesa a Verres per la prima edizione di 'Verrès è...musica e shopping sotto le stelle', festival che sarà inaugurato sabato 8 agosto lungo le strade del centro storico.

Il progetto nasce da un’idea condivisa tra Amministrazione comunale e Proloco di Verrès con la consulenza artistica di Emanuele Ansermino e Mario Jr. Restagno (Band Management) per la creazione di un attento palinsesto volto ad animare tutto il centro del paese.

Quattro noti progetti musicali del panorama cantautorale nostrano si alterneranno in tre diverse postazioni dislocate nelle strade del centro storico, dando il via ad una giornata che nasce con l’augurio di essere un momento di rilancio per tutta la cittadinanza, considerato il difficile contesto attuale.

Oltre alla musica ci sarà anche spazio per le esibizioni di danza degli allievi e degli istruttori di 'The Studio' di Verrès.

L’evento si svolgerà nel periodo dei saldi: alla giornata parteciperanno infatti tutti i commercianti del centro con il supporto di Confcommercio VdA.

L’ingresso all’area dell’evento (centro storico) sarà totalmente gratuito e l’inizio è fissato per le 17,30 di sabato 8 agosto. Il sindaco di Verres, Alessandro Giovenzi, raccomanda di mantenere le distanze di sicurezza previste, nonché di indossare la mascherina nei luoghi chiusi.