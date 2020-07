All'ospedale Parini un'équipe multidisciplinare di chirurgia maxillofacciale

La riorganizzazione della sala operatoria consentirà l'esecuzione di tutti gli interventi di chirurgia maxillofacciale per patologia traumatica nella sede dell'ospedale Parini di Aosta.

Lo ha comunicato il direttore della Struttura di Otorinolaringoiatria e Chirurgia maxillofacciale, Antonella De Stefani, sottolineando "l'incremento significativo del numero dei pazienti sottoposti ad intervento chirurgico in seguito, per la maggior parte dei casi, ad incidenti in montagna". "Negli ultimi mesi - spiega De Stefani - la nostra attività di sala operatoria è stata riorganizzata mediante l'attivazione di una collaborazione multidisciplinare che ci ha permesso, e ci consentirà anche in futuro, di trattare in sede anche quei pazienti con trauma e con altre patologie che richiedono interventi complessi e che, altrimenti, sarebbero stati trasferiti in centri fuori valle".

Tra gli interventi chirurgici ad alta complessità eseguiti dall'equipe multidisciplinare vi sono stati una frantumazione quasi completa mandibolare, una frattura del pavimento dell'occhio a rischio di incarceramento della muscolatura oculare, e diverse ricostruzioni mandibolari su pazienti oncologici. "Tutti i pazienti sono stati trattati tempestivamente - conclude De Stefani - grazie all'attivazione dell'equipe multidisciplinare e grazie all'organizzazione interna delle sale operatorie, in un periodo caratterizzato dall'impegno di tutte le strutture afferenti al Dipartimento delle Discipline chirurgiche sul fronte del recupero degli interventi pregressi non urgenti e della riduzione dei tempi di attesa. L'esito clinico, per tutti i pazienti, è buono e questo rappresenta la conferma del fatto che le procedure e la riorganizzazione delle equipe operatorie è efficiente e ci permetterà di esserlo in tutte le situazioni di trauma maggiore e di patologia oncologica grave".