De retour à Aosta 'Sculpture en direct' et 'Artisanat en place'

L'événement 'Sculpture en direct: la mémoire d'une pandémie', est de retour ce fin de semaine, d'aujourd'hui vendredi le 31 juillet à dimanche 2 août.

Le rendez-vous prevoit huit sculpteurs professionnels se relayer sur la place Arc d'Auguste à Aoste. A l'occasion du rendez-vous, l'assessorat de Tourisme proposera des activités de promotion des produits alimentaires et viticoles, à travers l'organisation de dégustations commentées des différentes filière de production.

Les riches traditions gastronomiques et viticoles liées à notre territoire alpin et à la culture paysanne seront à la base de nombreuses propositions qui prendront forme à partir de matières premières de qualité. Les dégustations, sur réservation, seront gratuites et auront lieu à 17h, 18h et 19 heures.

D'autre part, Artisanat en Place sera un espace dédié aux entreprises des différentes catégories de l'artisanat traditionnel qui, le dimanche 2 de 10h à 19h (avec possibilité d'extension jusqu'à 22h), pourront exposer et vendre leurs artefacts dans le sous-portique de la municipalité d'Aoste.