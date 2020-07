Assessora Certan al 40esimo anniversario della Strage di Bologna

Sarà l'assessora regionale all'Istruzione, Chantal Certan, a rappresentare il Governo regionale domenica 2 agosto, a Bologna, alla Giornata in memoria delle vittime di tutte le stragi, organizzata nel 40esimo anniversario della strage alla stazione di Bologna.

La commemorazione si svolgerà in piazza Maggiore. "Per rendere omaggio alle vittime della strage e ai loro familiari" si legge in una nota, l'amministrazione regionale invierà a Bologna il Gonfalone della Valle d'Aosta, decorato nel 1971 dal Presidente della Repubblica della Medaglia d'oro al valor militare per l'attività partigiana e insignito, nel 2011, del Diploma al merito con Medaglia d'oro della Croce rossa. "L'anniversario e, ancor più il rinnovato ricordo delle 85 vittime - dichiara Certan - è un elemento importante per alimentare quell'esercizio della Memoria che deve far parte della 'grande storia' e, al tempo stesso, deve essere un tassello della storia di ogni individuo, perché è soltanto attraverso il 'non dimenticare' che si possono educare le nuove generazioni a non ripetere gli errori e gli orrori del passato".