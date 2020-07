Vita Group guarda con fiducia alla ripartenza dopo la pandemia

"A nome di tutti, qui in Vita Group, spero che tu e i tuoi cari siate sani e salvi dopo questo lungo e tormentato periodo. Ti scrivo per farti conoscere come abbiamo lavorato in questi mesi e come vorremmo approcciare il prossimo futuro". Inizia così la lettera che Jean Calliera, presidente di Vita Group, spiega come la pandemia non abbia fermato l'azienda.





Jean Calliera

"Il nostro settore, in particolare - ricorda Calliera - ha subito numerosi condizionamenti e la nostra squadra ha lavorato a fondo per garantire un servizio attento al cliente. Il mondo dei trasporti è risultato essere di vitale importanza, questo periodo di distanziamento forzato ci ha fatto capire che il trasporto pubblico e privato è un servizio da non dare mai per scontato".

Nella lettera Jean Calliera elenca "le azioni che mettiamo in campo garantire il massimo del servizio a norma di legge nel rispetto totale della salute del passeggero".

- in via informativa divulga le norme di comportamento indicate dal Ministero della Salute sia ai dipendenti che agli utenti esponendole sugli autobus e nei luoghi di lavoro;



- provvede alla pulizia quotidiana dei veicoli e alla loro igienizzazione utilizzando prodotti a base di cloro e/o alcol ponendo particolare attenzione ai punti di maggior contatto;



- disponine interventi periodici di sanificazione utilizzando apparecchiature che producono ozono;



- distribuisce agli autisti kit completi di mascherina tipo FFP2 e gel lava-mani;



- per le gite turistiche, i veicoli vengono sanificati e igienizzati costantemente ed è previsto che i passeggeri verifichino la loro temperatura e presentino l'autocertificazione individuale (come da DPCM 14/07/2020) prima di salire a bordo. Inoltre non viene utilizzata la toilette e si evitano gli assembramenti nelle operazioni di salita e discesa dal veicolo, oltre a rispettare tutte le norme previste per il trasporto pubblico.



"Nonostante il periodo che andremo ad affrontare sia rappresentato dall’incertezza - conlude Calliera - la nostra attività si regge sulla velocità dei nostri automatismi. In Vita Group abbiamo una squadra pronta a modellare il servizio, rendendo personalizzata ogni tipo di necessità".



Di seguito hai alcune risorse utili da consultare:

Turismo noleggio veicoli

Trasporto diversamente abili

VITA TOURS