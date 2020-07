Venti produttori, sette locations e molti sapori da degustare: sono gli ingredienti di 'Vini in Vigna', la cui prima edizione è organizzata dall'Associazione viticoltori della Valle d’Aosta-Vival.

L'evento è in programma nelle domeniche 2, 9 e 16 agosto dalle 17 alle 20 nei comuni di Morgex, Aymavilles, Aosta, Quart, Saint-Denis e Donnas. Calice di degustazione e pochette costano 15 euro. Vival ha deciso di organizzare questa manifestazione per dare un segnale di ottimismo e di ripresa che, seppure lenta, si sta avvertendo anche in Valle.

L’idea di proporre degustazioni in vigna è nata non solo dalla necessità di stare all’aperto per rispettare le norme sul contagio, ma anche per dare la possibilità al pubblico di vedere le vigne in un periodo dell’anno in cui splendono di colore. Un’occasione unica per raccontare il luogo dove vengono creati alcuni dei vini presenti, e condividere con famiglie e degustatori un pezzo di storia della viticoltura di montagna il cui terroir è unico.

Di seguito il Programma:

Domenica 2 agosto

Morgex

Location: Str. Vi Plana

Viticoltori: Cave Mont Blanc, Lo Triolet, Le Grain, Pavese Ermes, Cantina di Barrò, La Crotta di Vegneron.

Aosta

Location: Reg. La Rochère

Viticoltori: Institut Agricole Régional, Maison Agricole D&D, Grosjean Vins, Cave des onze Communes, Le Grain.

Donnas

Location: Loc. Ronc-de-Vaccaz -Vigneto Comunale Materia

Viticoltori: Caves Coop. di Donnas, La Vrille, Piantagrossa, La Clocher, Rosset Terroir.

Domenica 9 agosto

Aymavilles

Location: Loc. Les Cretes – Vigna Coteau La Tour

Viticoltori: Les Crêtes, Lo Triolet, Le Grain, Cave Mont Blanc, Cave des onze Communes, Pellissier Wine, Chateau Feuillet.

Quart

Location: Fraz. Ollignan 2 – Vigna Rovettaz

Viticoltori: Grosjean Vins, Cave Gargantua, Ottin Vini, Le Clocher.

Saint Denis

Location: Loc. Grossa Golliana

Viticoltori: La Crotta di Vegneron, La Vrille, Pavese Ermes, Rosset Terroir.

Donnas

Location: Loc. Ronc-de-Vaccaz -Vigneto Comunale Materia

Viticoltori: Caves Coop. di Donnas, Le Grain, Cantina di Barrò, Piantagrossa.

Domenica 16 agosto

Morgex

Location: Str. Vi Plana

Viticoltori: Cave Mont Blanc, Pavese Ermes, Le Clocher, La Vrille, Le Grain, Pellissier Wine, Rosset Terroir.

Quart

Location: Fraz. Ollignan 2 – Vigna Tzeriat

Viticoltori: Grosjean Vins, Lo Triolet, Le Grain, Cantina di Barrò, Cave des onze Communes.

Saint Denis

Location: Loc. Grossa Golliana

Viticoltori: La Crotta di Vegneron, Ottin Vini, Cave Gargantua, Maison Agricole D&D.