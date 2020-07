Corsa contro il tempo per realizzare il prefabbricato 'polmone' che ospiterà 34 classi del Liceo Bérard

Sta correndo, l'Amministrazione regionale, per riuscire a consegnare entro il 14 settembre, primo giorno di scuola in Valle, le prime 15 di 34 aule previste nel nuovo prefabbricato 'polmone' che dovrà ospitare il Liceo Linguistico e Scientifico 'E. Berard' di Aosta. La struttura sarà realizzata nel prato tra viale Chabod e via Sant'Orso, di fronte all'omonimo e storico cimitero. La sede del Liceo Berard in avenue Conseil des Commis è in ristrutturazione e il prefabbricato dovrebbe servire almeno per un intero anno scolastico.

Per la realizzazione dell'opera la Regione aveva avviato un'indagine di mercato per affidare progettazione e fornitura in locazione dei moduli prefabbricati: 12 aziende hanno assicurato il completamento dei lavori e la consegna nei tempi richiesti dall'Amministrazione.

Entro la prossima settimana le imprese saranno invitate a presentare le offerte e immediatamente dopo saranno affidati i lavori alla vincitrice. Le prime 15 classi e i servizi indispensabili dovranno necessariamente essere pronte entro il 14 settembre, per le altre 20 è stato posto il limite di consegna entro il 30 ottobre, così come i servizi relativi, la segreteria e la sala insegnanti.

Previsti anche una palestra e due laboratori, che dovranno essere fruibili entro il 30 novembre. I lavori saranno seguiti dal dirigente regionale Raffaele Rocco, nuovo coordinare degli interventi di edilizia scolastica nelle scuole superiori valdostane.