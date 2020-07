Ex direttore carcere Brissogne rimosso da incarico a Le Vallette per accuse di violenze ai detenuti

Già direttore del carcere di Brissogne fino al 2014, Domenico Minervini è stato rimosso dall'incarico del carcere 'Lorusso e Cotugno' a Le Vallette di Torino nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Torino su presunte violenze e torture ai danni dei detenuti.

Con Minervini è stato allontanato anche il comandante della Polizia penitenziaria, Giovanni Battista Alberotanza e nel corposo avviso di garanzia figurano i nomi di 24 indagati. Dalle indagini, non risultano episodi contestati all'epoca in cui Minervini era direttore della Casa circondariale valdostana, ma il quadro emerso finora pare allarmante.

In una circostanza, una persona con problemi psichici, sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio, sarebbe stata fatta uscire dalla cella per essere portata in ospedale quasi nuda, ammanettata e con un bavaglio sulla bocca dopo essere stata sedata.