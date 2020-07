Causa Covid salta la Festa degli Alpini a Champillon di Doues

Appuntamento tradizionale organizzato dalle 'Penne nere', a causa dell'emergenza Cornavirus-Covid-19 è stata annullata la Festa estiva degli Alpini che si sarebbe dovuta svolgere sabato 1 agosto in località Champillon a Doues.

Gli alpini valdostani però non intendono riunciare a commerare i commilitoni 'andati avanti' e così, sempre per sabato 1 agosto, alle ore 11, presso la 'Croce degli Alpini' a Champillon è stata organizzata un messa in suffragio dei Caduti di tutte le guerre e delle 'Penne nere' del gruppo di Doues.

Seguiranno un pranzo al sacco "alla maniera del rancio alpino" e sfide ai palet.