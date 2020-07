Conseil Jeunes Valdotains approuve deux motions su éducation et filière alimentaire

L'édition 2.0 du Conseil des Jeunes Valdôtains s'est conclue dans l'après-midi d'hier, mercredi 29 juillet, par l'approbation de deux motions, l'une portant sur la relance de la filière agroalimentaire et l'autre sur le droit à l'éducation, après trois jours de débats serrés entre les jeunes représentant la région autonome fictive de Valcéjinie.

La première motion, qui a été approuvée avec 10 voix favorables et 2 contraires, est composée de sept points visant à relancer la filière agro-alimentaire dans le contexte pandémique et à garantir un avenir soutenable à ce secteur. La deuxième motion, adoptée avec 10 voix favorables et 2 contraires, est formée de 9 points dont l'objectif est d'encourager l'innovation didactique de l'école obligatoire pour permettre aux élèves d'avoir une connaissance plus approfondie du monde et de ses défis.

"Le CJV se confirme lieu de formation et d'information exceptionnel - a dit le Président du CJV, Federico Borre -: grâce au débat et au partage on s'informe et grâce au milieu francophone inclusif qu'on a mis en place on se forme".

Les apprentis Conseillers qui ont participé à la simulation étaient 13: Federico Borre en tant que Président du CJV; Margaux Truc et Federica Foglia Présidentes des deux Commissions, "Agroalimentaire" "Droit à l'éducation"; Laurent Diémoz et Nicole Zemoz porteurs de motion, Antonello Pistritto et Eloïse Villaz contre-porteurs de motion; Giuseppe Grassi, Francesco Palumbo, Giada Pasquettaz, Sabrina Petey, Simone Scarpante et Claire Duclos (déléguée du Parlement Jeunesse du Québec).