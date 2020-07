Donati 750 'cuori d'artista' per ringraziare i sanitari valdostani che lottano contro il Covid-19

Un gesto di affetto e riconoscenza nei confronti di chi ha combattuto e ancora combatte, in prima linea, contro il coronavirus Covid-19. E' il senso dell'iniziativa dell'Associazione artistica 'Io creo' che ieri ha consegnato all'azienda Usl della Valle d'Aosta 750 cuori realizzati dagli artisti-hobbisti di tutta Italia durante la pandemia, con materiali disponibili nelle loro abitazioni e pensati secondo le proprie capacità artistiche e con le tecniche a loro più congeniali.

I manufatti sono stati affidati al Direttore del Dipartimento delle discipline mediche, Giulio Doveri; al Coordinatore sanitario dell'emergenza Covid-19 e Direttore del Dipartimento di Emergenza, Rianimazione e Ansestesia, Luca Montagnani e al Commissario Usl VdA, Angelo Michele Pescarmona.

"Tutti i Cuori sono stati raccolti da volontari in svariate città italiane e vengono donati agli ospedali in segno di solidarietà, gratitudine e ringraziamento sincero", ha spiegato Cristina Campana, referente regionale dell'associazione in una cerimonia svoltasi davanti all'ospedale Parini di Aosta.

Per il commissario Pescarmona "ancora una volta un piccolo gesto diventa importante ed aiuta a 'tenere duro' e a 'non mollare'. Può anche sembrare scontato, ma posso garantire che non è così e chi ha vissuto l'esperienza del virus, da paziente come da operatore, non può non apprezzare anche i piccoli gesti significativi, come questo".