Uffici dell'UniVdA nelle stanze 'abbandonate' dalla Regione in via Trottechien ad Aosta

"Si informa che da lunedì 13 luglio 2015 l'ufficio si trasferisce in via Monte Vodice (Ex caserma Mottino)".

Il cartello fissato con lo scotch oltre cinque anni fa campeggia ancora oggi agli ingressi della ex sede dell'Agenzia delle Entrate di Aosta in via Trottechien; gli uffici del Fisco occupavano tre piani di un palazzo precedentemente acquistati dalla Regione, che ovviamente dal mese di luglio 2015 non percepisce più l'affitto dall'Agenzia ma pur tenendolo i locali vuoti ha continuato a pagare le spese condominiali e a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della proprietà. Poco tempo fa l'Amministrazione regionale ha stanziato circa 280 mila euro (in bilancio per il 2020) per la riqualificazione degli uffici per i quali è stata deliberata la prossima destinazione: ospiteranno uffici amministrativi e operativi della nuova Università della Valle d'Aosta.

"L'iter per la riallocazione dei tre piani di proprietà in via Trottechien è stato lungo e complesso - fanno sapere da Palazzo regionale - e certamente l'instabilità politica e amministrativa di questi ultimi quattro anni non ha giovato alla tempistica".