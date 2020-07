Scheda iscrizione prodotti agroalimentari e vini

Sono stati previsti degli aiuti alle imprese che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande e per gli esercizi commerciali che commerciano alimenti e bevande con superfici in vendita non superiori a 250, per l’acquisto di materie prime agricole provenienti da aziende regionali, di prodotti di qualità che rientrano nei regimi DOP, PAT, IG nonché di prodotti trasformati ottenuti in prevalenza dalle predette materie prime agricole.

Al fine di individuare i prodotti appartenenti a quest’ultima categoria e i vini (DOC e da tavola) è necessario effettuare una ricognizione presso le aziende produttrici di tali prodotti.