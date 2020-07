Conseil Jeunes Valdotains, commissions au boulot sur motions

Les 13 jeunes représentant la Valcéjinie, la région autonome qui a été créée pour la simulation parlementaire, sont réunis pour la deuxième journée.

Les deux Commissions du Conseil des Jeunes Valdôtains se sont penchées sur les motions portant sur la relance de la filière agroalimentaire et sur le droit à l'éducation. La première a été rédigée par le porteur Laurent Diémoz. Celle-ci insiste sur l'aspect de la qualité des produits de la Valcéjinie: les priorités sont celles d'intervenir du point de vue tarifaire, de former les jeunes avec l'introduction d'un séminaire obligatoire.

Le contre porteur Antonello Pistritto a soulevé des doutes sur l'introduction des tarifs et a déclaré sa contrariété à prévoir comme condition nécessaire pour l'examen d'état la participation au dit séminaire. La deuxième a le but d'encourager l'innovation de la didactique, permettant d'avoir une connaissance approfondie et active du monde aux étudiants de l'école secondaire de premier et deuxième degré, en privilégiant l'apprentissage en présence.

Et ce, comme l'a expliqué la Conseillère Nicole Diémoz, à travers la création du comité des citoyens responsables. Selon la contre porteuse Eloïse Villaz, les prémisses sont bonnes, mais le texte n'est pas à la hauteur des enjeux dont la Valcéjinie fait face.

