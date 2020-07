Aosta: Residenti di Excenex a sindaco Centoz, 'mantieni la promessa e riapri il cantiere del Giardinetto dei bimbi'

“La comunità di Excenex-Arpuiles è una comunità paziente, ma ora la pazienza è esaurita”. E' quanto si legge nel testo che accompagna la petizione consegnata al sindaco di Aosta, Fulvio Centoz, da 102 residenti di Excenex che chiedono il completamento dei lavori del 'Giardinetto per i bimbi' nella frazione collinare del capoluogo. La petizione è stata promossa dal Centro culturale Abbé Joseph Marie Trèves. “Le comunità dei villaggi della collina di Aosta si sentono abbastanza dimenticate dall’Amministrazione comunale - si legge ancora - ed anche da quella regionale; se la politica non va ai territori, saranno questi ultimi a scendere in città, portando una lotta politica che sono in grado di promuovere“. I residenti rimproverano a Centoz di aver disatteso la promessa fatta l'11 giugno 2016 quando in virtù dei fondi statali previsti dal Bando Periferie fu assicurata la riapertura del cantiere del 'Giardinetto' e la ripresa dei lavori.

“La situazione attuale risale al 2009 – è scritto nella petizione – Non furono completati i lavori, a causa dei risparmi imposti dallo Stato agli enti locali. Avevamo sperato che con il Bando per la riqualificazione delle periferie, del Governo Renzi 2016, sia parcheggio che giardinetto, avrebbero potuto vedere la luce. Dopo l’approvazione di pochi progetti, il Governo Gentiloni congelò gli stanziamenti rinviandoli al 2020”.

Per i firmatari della petizione la ripresa del cantiere non prevederebbe grossi sforzi: "si tratta di posare la lastra di pietra sul muretto di recinzione, la ringhiera di 70-80 cm come quella precedente, il posizionamento di un cancelletto che possa essere chiuso, a salvaguardia della sicurezza dei bimbi, e per evitare che cani randagi o meno, vi depositino i loro escrementi”.