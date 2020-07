Inaugurata ma solo online la Mostra-concorso dell'artigianato valdostano

Per la prima volta, la Mostra-concorso dell’artigianato di tradizione valdostano si presenta al pubblico in versione digitale, raccogliendo in un portale internet dedicato tutte le opere dell’edizione 2020.

Il sito, pubblicato oggi sull’home page della Regione, consente la visione delle opere selezionate dalla giuria (sia le opere ammesse all’esposizione che le opere vincitrici), le schede degli artigiani che hanno partecipato, le informazioni sull’evento, una breve introduzione sulla Valle d’Aosta e, in particolare, sugli atout culturali di Aosta.

La Mostra-concorso potrà essere visitata virtualmente ovunque nel mondo e in tutti i mesi dell’anno. Gli artigiani e il loro continuo lavoro di ricerca e innovazione avranno dunque una vetrina sempre presente su internet.

Ogni partecipante alla Mostra ha una propria scheda di presentazione che contiene i dati presenti negli archivi regionali e che si potrà arricchire nel tempo di ulteriori contenuti fotografici, video e social dedicati. Importanti sono i dati di contatto, che consentono al visitatore di interfacciarsi direttamente con l’artigiano per una visita in atelier oppure per valutare l’acquisto di un’opera o commissionarne la sua realizzazione.

Quasi 200 sono gli oggetti pubblicati nel sito web per l’anno 2020, suddivisi per categorie, collegati alle schede degli artigiani che li hanno creati e corredati dal giudizio della giuria, se annoverati tra le opere premiate. Un caleidoscopio unico di materiali, tecniche realizzative e creatività.

Il sito web, ottimizzato per dispositivi mobili, ha una struttura di facile navigazione in cui le sezioni principali sono sempre raggiungibili dal menu principale. Le pagine dedicate al catalogo (opere e artigiani) si aprono con un sistema intuitivo di ricerca per migliorare e rendere più interessante la fruizione dei contenuti.

Oltre ai dati testuali utili a raccontare la Mostra-Concorso e a catalogare opere e artigiani, il sito ospita i ritratti degli artigiani che hanno ricevuto il primo premio nelle diverse categorie, un loro video in cui illustrano il processo creativo che ha portato alla realizzazione dell’opera vincitrice e uno scatto a 360° dell’oggetto.

I servizi necessari per l'esposizione virtuale delle opere della Mostra-concorso 2020 sono stati affidati allo studio grafico VisaMultimedia di Laurent Vicquéry, che ha operato in collaborazione con il Dipartimento regionale innovazione e agenda digitale.