Dieci nuovi casi di Covid-19 in Valle d'Aosta

Torna l'allarme per il Coronavirus Covid-19 nella nostra regione. Secondo i dati forniti dalla Usl valdostana sono saliti da 1.196 a 1.206 i casi di contagio nel territorio valdostano.

Dieci nuovi casi sono stati individuati tra ieri, lunedì 27 e oggi, martedì 28 luglio: per sette contagi si tratta di un focolaio rilevato durante i controlli eseguiti sui lavoratori stagionali in un alpeggio della regione. Altri due sono stati scoperti per il tramite dell’attività di screening e uno dai controlli in ospedale. Le dieci persone risultate contagiate sono state poste in isolamento domiciliare.