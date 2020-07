Aosta: Troppe zone grigie nell'attività del Comune, Rete Civica vuole chiarimenti e impegni

Colonnine elettriche mercatali (fantasma); prima del 5G: studio sul fondo elettromagnetico cittadino, i "lavoretti" dell’assessore Sorbara (7 anni dopo); Scuola di Porossan: classi da traferire?; Per ricordare i defunti nella sala del commiato al Cimitero; Autobus gratis, ma la gente non lo sa; Zone 30 km/h: facciamo di più!; Impianti Cogne Acciai Speciali: un problema complesso che va affrontato. E’ il menu che Rete Civica, con i consiglieri Paolo Fedi, Giuliana Lamastra, e Loris Sartor propone alla Giunta municipale la quale dovrà rispondere in aula.

La descrizione dei vari temi affrontati e illustrati da Rete Civica.

Colonnine elettriche mercatali (fantasma) - E’ da febbraio 2018 che sollecitiamo la predisposizione di allacci elettrici per i commercianti dei mercati cittadini, in modo che non debbano - chi ne necessita - ricorrere all’autoproduzione con generatori autonomi (rumorosi e inquinanti). Nonostante la nostra iniziativa sia stata approvata da tempo e nonostante le numerose promesse, delle colonnine non c’è ancora l’ombra. Ne chiediamo ragione all’assessore competente (presentatore: Sartore)

Prima del 5G: studio sul fondo elettromagnetico cittadino – Un anno fa fu approvata una interessante iniziativa (non del nostro gruppo) volta a chiedere ad ARPA di aggiornare con uno studio mirato il fondo elettromagnetico della città di Aosta. Questo studio è fondamentale per capire come impatteranno le future antenne per le tecnologie 5G, monitorare la situazione e tutelare i cittadini. Non avendo avuto più avuto notizie dello studio, ed essendo molto sensibili al tema, chiediamo se tale studio è stato commissionato e, nel caso non si sia ancora concluso, conoscerne i tempi di realizzazione (presentatore: Fedi)

I "lavoretti" dell’assessore Sorbara (7 anni dopo) – La recente relazione della Commissione d’inchiesta che ha indagato sulle possibili infiltrazioni malavitose nel Comune di Aosta ci costringe a tornare sullo scontro avvenuto in Consiglio nel maggio 2013. All’epoca chiedemmo al Sindaco (Giordano), se i famosi “lavoretti”, proposti dall’assessore Sorbara al pregiudicato Raffa, erano mai stati affidati, anche perchè nell’intercettazione telefonica l’assessore diceva: “…abbiamo fatto adesso, lasciamo un po’ parlare la gente e poi rifacciamo di nuovo…”. Ebbene, sulla scorta della relazione fattagli allora dal Segretario Generale, che si era documentato presso i Dirigenti del Comune, il Sindaco Giordano escluse che Raffa avesse mai ricevuto lavori dall’amministrazione comunale; di conseguenza venne bocciata la nostra richiesta di ritiro delle deleghe all’assessore e io (insieme alla blogger Patrizia Nuvolari che aveva pubblicato stralci del mio intervento in aula) mi presi pure una querela per diffamazione (per altro subito archiviata dai giudici). Ma la tesi degli uffici è stata adesso smentita dagli investigatori che, analizzando tutti gli atti comunali, hanno trovato due impegni di spesa del 2011 a favore del pregiudicato. E’ gravissimo che qualche dirigente all’epoca abbia sostenuto tesi mendaci, traendo in inganno il Consiglio tutto. Com’è stato possibile? L’attuale Giunta ha predisposto una indagine interna per capire chi ha sbagliato? Sono state date istruzioni affinché una tale grave situazione non abbia a ripetersi? (presentatore: Fedi)

Mozioni:

Scuola di Porossan e le classi da traferire - A causa della mancanza di spazi, c’è la possibilità che almeno una classe di bambini della scuola di Porossan venga trasferita alle scuole Einaudi, sede di competenza amministrativa. Sul piatto però numerosi genitori preoccupati indicano delle alternative: tra queste ce ne sono due che prevedono di trovare a Porossan lo spazio necessario, nell’adiacente ex latteria o nei locali della parrocchia, previo adeguamento dei locali. Questo permetterebbe di evitare il trasferimento quotidiano in pullman a bambini delle scuole elementari e di tenerli vicino a casa. Chiediamo quindi al Sindaco che si cerchi di individuare una soluzione. (Presentatore: Sartore)

Per ricordare i defunti al Cimitero nella sala del commiato – A causa delle norme sul distanziamento sociale valide anche nel cimitero di Aosta, la sala destinata all’ultimo saluto per la persona defunta può contenere un numero di persone limitato: in molti casi, i partecipanti alla cerimonia hanno dovuto restare fuori senza nemmeno potere sentire le parole di commiato. Con una spesa ragionevole, chiediamo che venga predisposto un impianto di diffusione sonora che distribuisca il suono verso l'esterno, in modo da consentire a tutti l'ascolto del rito e/o delle parole di amici e congiunti (presentatrice: Lamastra)

Autobus gratis, ma la gente non lo sa - A seguito dell'emergenza Covid, la Regione ha disposto la gratuità fino a fine anno dei mezzi pubblici: si tratta di una iniziativa che ha il pregio di avvicinare le persone all'uso del mezzo pubblico e quindi, potenzialmente, di fidelizzare l'utenza al servizio. Peccato che pochi ne siano a conoscenza, complice probabilmente una comunicazione poco efficace. Chiediamo quindi di individuare ogni forma possibile (comunicati stampa, predisposizione insieme alla società SVAP di avvisi alle fermate, pubbliche affissioni, ecc), per reclamizzare e promuovere l’uso dei mezzi pubblici. (presentatore: Fedi)

Zone 30 km/h: facciamo di più – Siamo convinti della bontà dell’idea di ridurre la velocità in alcune vie della città di Aosta, ma la sola segnalazione direttamente sull’asfalto non è sufficiente a mettere queste vie in sicurezza per pedoni e ciclisti: sono necessari interventi che di fatto rallentino la corsa delle auto. Chiediamo di organizzare una campagna di informazione e sensibilizzazione sul senso dell’istituzione delle Zone 30 in città, ma anche di segnalarne la presenza in maniera più evidente al fine di ridurre le velocità di transito nelle vie indicate (presentarice: Lamastra)

Impianti Cogne Acciai Speciali: un problema complesso che va affrontato - La Procura ha concluso le proprie indagini sul presunto inquinamento della falda aostana da parte della CAS. Le considerazioni che emergono, pur escludendo rilievi di colpevolezza, sono sconfortanti, perchè - dice la Procura - di fatto CAS e Regione si sono accordate su livelli di protezione dell’ambiente bassi. Questo perché, probabilmente, la Regione sa di essere proprietaria della struttura dell’acciaieria e molti impianti e stabili necessitano di interventi non di natura ordinaria, il cui costo non può essere addossato solo alla CAS. Il problema però va affrontato, il sindaco deve esprimere alla Regione la propria preoccupazione per una situazione che si protrae da decenni. La CAS non riesce a contenere le fumate diffuse perché gli stabili sono dei colabrodo e non depura in maniera ottimale le sue acque perché gli impianti sono obsoleti. Bisogna chiedere che la Regioni affronti il nodo della ristrutturazione della fabbrica insieme all’azienda: questo avrà dei costi, ma andrebbe nella direzione di risolvere i problemi anziché, sempre e solo, di contenerli (presentatore: Fedi, iniziativa sottoscritta da Andrione).